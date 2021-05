Bobby Gillespie & Jehnny Beth – Chase It Down

Photo Credit: Sarah Piantadosi

L’esplosiva collaborazione fra Jehnny Beth e Bobby Gillespie dei Primal Scream si concretizzerà il 2 Luglio con Utopian Ashes, il loro primo lavoro collaborativo che uscirà su Third Man Records. Dopo il primo estratto Remember We Were Lovers (che trovate qui), oggi è arrivato anche il videoclip di Chase It Down. Eccolo: