Bobby Gillespie & Jehnny Beth – Remember We Were Lovers [VIDEO]

Photo Credit: Sarah Piantadosi

È nata una nuova esplosiva collaborazione, quella fra Jehnny Beth e Bobby Gillespie dei Primal Scream. I due pubblicheranno il 2 Luglio Utopian Ashes, il loro primo lavoro collaborativo che uscirà su Third Man Records. Insieme all’annuncio del disco, i due hanno diffuso anche il videoclip del primo estratto Remember We Were Lovers, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Chase It Down

02 English Town

03 Remember We Were Lovers

04 Your Heart Will Aways Be Broken

05 Stones Of Silence

06 You Don’t Know What Love Is

07 Self-Crowned King Of Nothingness

08 You Can Trust Me Now

09 Living A Lie

10 Sunk In Reverie