“Don’t Look Up”, il nuovo film di Adam McKay in uscita adesso nei cinema e più avanti anche su Netflix, ha nella sua colonna sonora anche un brano firmato Bon Iver. Il pezzo, che s’intitola Second Nature, è stato realizzato da Justin Vernon in collaborazione con il compositore Nicholas Britell, che ha curato la soundtrack. Potete ascoltarlo qui in basso: