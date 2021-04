Photo Credit: Bonnaroo Music & Arts Festival / Official Logo

Mentre altri festival, come ad esempio il Coachella e soprattutto in Europa, hanno deciso di cancellare anche l’edizione 2021 dopo quella del 2020, in controtendenza il Bonnaroo ha annunciato la line-up dell’edizione di quest’anno (quella del loro ventennale), che si terrà dal 2 al 5 Settembre sempre a Manchester, TN. Tutti i nomi li trovate qui in basso, roba che di questi tempi sembra un vera e proprio miraggio.