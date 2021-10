Bonobo – Rosewood [VIDEO]

Photo Credit: Grant Spanier

Fermo a “Migration” del 2017, Simon Green aka Bonobo tornerà il 14 Gennaio su Ninja Tune con Fragments, il suo nuovo lavoro in studio. Il primo estratto dal disco è arrivato oggi ed è il video di Rosewood, che trovate qui in basso insieme alla tracklist (e relativi featuring presenti) dell’album:

01 Polyghost (feat. Miguel Atwood-Ferguson)

02 Shadows (feat. Jordan Rakei)

03 Rosewood

04 Otomo (feat. O’Flynn)

05 Tides (feat. Jamila Woods)

06 Elysian

07 Closer

08 Age Of Phase

09 From You (feat. Joji)

10 Counterpart

11 Sapien

12 Day by Day (feat. Kadhja Bonet)