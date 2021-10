Photo Credit: Grant Spanier

Fermo a “Migration” del 2017, Simon Green aka Bonobo tornerà il 14 Gennaio su Ninja Tune con Fragments, il suo nuovo lavoro in studio. Dopo il primo estratto Rosewood (che trovate qui), adesso per anticipare il disco è arrivato anche il video di Tides, brano che vanta la collaborazione di Bonobo con Jamila Woods. Eccolo qui in basso: