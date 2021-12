Photo Credit: Yoshihiro Mori

Usciti nel 2020 con “No”, i giapponesi Boris hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio, intitolato semplicemente W e in arrivo il 21 Gennaio su Sacred Bones. Il primo estratto dal disco è il video di Drowning By Numbers, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 I Want To Go To The Side Where You Can Touch…

02 Icelina

03 Drowning By Numbers

04 Invitation

05 The Fallen

06 Beyond Good And Evil

07 Old Projector

08 You Will Know (Ohayo Version)

09 Jozan