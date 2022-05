Boris – She Is Burning

Photo Credit: Yoshihiro Mori

Usciti già a inizio anno con il nuovo album “W”, i giapponesi Boris torneranno già il 12 Agosto su Relapse con ancora un altro lavoro, Heavy Rocks. La prima anticipazione dal disco è il video di She Is Burning, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 She Is Burning

02 Cramper

03 My Name Is Blank

04 Blah Blah Blah

05 Question 1

06 Nosferatou

07 Ruins

08 Ghostly Imagination

09 Chained

10 (Not) Last Song