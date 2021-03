Brant Bjork ha parlato con Josh Homme di una possibile reunion dei Kyuss

Photo Credit: Karl Hahn

Intervistato dal podcast Hobo On The Radio, Brant Bjork, ex batterista dei Kyuss, ha svelato che di recente si è messo in contatto con Josh Homme per provare a rimettere in piedi la band, scioltasi ormai nel lontano 1995. A quanto pare Bjork avrebbe fatto leva sulle parole dello stesso Homme, che già la scorsa estate si era dichiarato possibilista sull’argomento, dicendo di condividere la sua stessa delusione per come sono andate le cose all’interno dei Kyuss e per come è avvenuto il loro scioglimento.