Photo Credit: James Minchin

Il progetto Broken Bells di Danger Mouse e James Mercer degli Shins tornerà il 7 Ottobre con la pubblicazione del nuovo album Into The Blue, successore di “After The Disco” del 2014. Dopo We’re Not In Orbit Yet… (che trovate qui) e Saturdays (che trovare qui), il terzo estratto dal disco è il video di Love On The Run, eccolo: