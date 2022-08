Broken Bells – Saturdays [VIDEO]

Photo Credit: James Minchin

Tornati a fine Giugno con il nuovo brano We’re Not In Orbit Yet… (che trovate qui), il progetto Broken Bells di Danger Mouse e James Mercer degli Shins ha annunciato il proprio ritorno discografico, che avverrà il 7 Ottobre con la pubblicazione del nuovo album Into The Blue, successore di “After The Disco” del 2014. Insieme alla notizia del disco è arrivato anche il video del secondo estratto Saturdays, che trovare qui in basso dopo la tracklist:

01 Into The Blue

02 We’re Not In Orbit Yet…

03 Invisible Exit

04 Love On The Run

05 One Night

06 Saturdays

07 Forgotten Boy

08 The Chase

09 Fade Away