Photo Credit: James Minchin

Al netto di qualche singolo isolato, il progetto Broken Bells di Danger Mouse e James Mercer degli Shins è discograficamente fermo a “After The Disco” del 2014. Ma adesso il duo sta per tornare: nonostante manchi ancora una data d’uscita ufficiale, infatti, abbiamo il titolo del nuovo album, Into The Blue, e un primo assaggio, ovvero il video di We’re Not In Orbit Yet… che trovate qui in basso: