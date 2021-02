Photo Credit: Danny Clinch

A settantuno anni e quasi cinquanta di carriera, Bruce Springsteen non aveva mai prestato la propria immagine per nessuno spot. Fino ad ora, visto che in occasione dell’ultimo Super Bowl, uno degli eventi televisivi più seguiti al mondo, il Boss s’è cimentato nella nuova pubblicità della Jeep. Com’era lecito attendersi da uno come Springsteen, si tratta ben più che di un semplice spot. Eccolo: