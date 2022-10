Photo Credit: Press

A due anni da “Letter To You” del 2020, l’11 Novembre Bruce Springsteen uscirà con il suo nuovo lavoro in studio, Only The Strong Survive, che conterrà le sue reinterpretazioni di quindici grandi successi soul. Dopo Do I Love You (Indeed I Do) di Frank Wilson (che trovate qui), il secondo estratto è il video di Nightshift, cover dei Commodores. Eccolo qui in basso: