Illustration Credit: Alex Graham

I Built To Spill hanno annunciato il loro nuovo lavoro in studio. Il disco si intitolerà When The Wind Forgets Your Name e uscirà il 9 Settembre su Sub Pop, segnando così il debutto della band per l’etichetta di base a Seattla. Il primo estratto è il video animato di della traccia d’apertura Gonna Lose, che trovate qui in basso:

01 Gonna Lose

02 Fool’s Gold

03 Understood

04 Elements

05 Rock Steady

06 Spiderweb

07 Never Alright

08 Alright

09 Comes A Day