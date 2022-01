Photo Credit: Press

A quattro anni di distanza da “The Easy Way Out” del 2018, il 18 Febbraio torneranno i Buñuel con il loro terzo lavoro in studio intitolato Killers Like Us, in uscita su Profound Lore/La Tempesta. L’ultima anticipazione estratta dal disco è Crack Shot e potete ascoltarla qui in basso: