Tornato a inizio mese insieme a Thom Yorke e Four Tet, Burial ha diffuso adesso una nuova traccia da oltre dodici minuti, Chemz, che sarà il lato A di un EP in uscita il 2 Aprile con lato B Dolphinz. Potete ascoltarla qui in basso da Spotify e YouTube, mentre a questo link è già attivo il pre-order dell’EP: