Photo Credit: Dove Shore

A due anni da “The Kingdom” del 2020 (qui la nostra recensione), i Bush torneranno il 7 Ottobre su BMG con The Art Of Survival, il loro nuovo lavoro in studio. La prima anticipazione estratta è More Than Machines e la trovate in ascolto qui in basso dopo la tracklist del disco:

01 Heavy Is The Ocean

02 Slow Me

03 More Than Machines

04 May Your Love Be Pure

05 Shark Bite

06 Human Sand

07 Kiss Me I’m Dead

08 Identity

09 Creatures Of The Fire

10 Judas Is A Riot

11 Gunfight

12 1000 Years