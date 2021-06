Photo Credit: Dove Shore

Usciti lo scorso anno con il nuovo album “The Kingdom” (qui la nostra recensione), i Bush di Gavin Rossdale avrebbero dovuto portare il loro tour in Italia proprio in questi giorni. Le date, saltate come tantissime altre, sono state rinviate a Giugno del prossimo anno (in apertura i Dirty Honey), ecco i dettagli degli appuntamenti:

19 GIUGNO 2022 @ HALL, PADOVA

20 GIUGNO 2022 @ ORION, ROMA

21 GIUGNO 2022 @ MAGAZZINI GENERALI, MILANO