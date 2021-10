Photo Credit: Press / Ponderosa Music & Art

Usciti a fine 2020 con “Seasonal Shift”, il loro undicesimo lavoro in studio (il primo “natalizio”, qui la nostra recensione) i Calexico di Joey Burns e John Convertino arriveranno in Italia ad Aprile per due date del loro tour europeo. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

26 APRILE 2022 @ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA

27 APRILE 2022 @ ALCATRAZ, MILANO

Biglietti in vendita sui principali circuiti da venerdì 8 Ottobre