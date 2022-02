Calexico – El Mirador [VIDEO]

Photo Credit: Press / Ponderosa Music & Art

L’ultima volta li avevamo sentiti nel 2020 con il natalizio e certo non indimenticabile “Seasonal Shift” (qui la nostra recensione). Ma adesso i Calexico sono pronti a tornare con un nuovo lavoro in studio, El Mirador, scritto e registrato insieme a Sergio Mendoza e in uscita l’8 Aprile su Anti-. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il video della title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 El Mirador

02 Harness The Wind

03 Cumbia Peninsula

04 Then You Might See

05 Cumbia Del Polvo

06 El Paso

07 The El Burro Song

08 Liberada

09 Turquoise

10 Constellation

11 Rancho Azul

12 Caldera