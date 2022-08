Carla dal Forno – Come Around

Photo Credit: Jessica Grilli

Il 4 Novembre tornerà la songwriter australiana Carla dal Forno con il suo terzo lavoro in studio, Come Around, successore di “Look Up Sharp” del 2019 (qui la nostra recensione). Il primo estratto dal disco è il video della title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Side By Side

02 Come Around

03 The Garden Of Earthly Delights

04 Stay Awake

05 Autumn

06 Mind Your On

07 Slumber (feat. Thomas Bush)

08 Deep Sleep

09 Caution