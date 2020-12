Ferma a “L’abitudine di tornare” del 2015, nella primavera del prossimo anno (la data esatta non è ancora stata comunicata) tornerà Carmen Consoli con il suo nuovo lavoro in studio intitolato Volevo fare la rockstar. In concomitanza con l’annuncio del disco, Consoli ha anche comunicato le date del relativo tour a supporto, che attraverserà l’Italia tra Novembre e Dicembre prossimi. Qui in basso il prospetto degli appuntamenti, biglietti disponibili da domani su TicketOne: