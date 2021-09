Photo Credit: Il Cibicida / Daniela Cammisano

Dopo averlo annunciato nei mesi scorsi, Carmen Consoli ha svelato i dettagli di Volevo fare la rockstar, il suo nuovo lavoro in studio in arrivo a sei anni da “L’abitudine di tornare” del 2015. Il disco della songwriter catanese uscirà il 24 Settembre ed è anticipato dall’ascolto di Una domenica al mare, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: