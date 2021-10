Cat Power – Bad Religion/A Pair Of Brown Eyes [AUDIO]

Photo Credit: Mario Sorrenti

Uscirà il 14 Gennaio su Domino Covers, nuovo lavoro di Chan Marshall aka Cat Power che, com’è possibile intuire, conterrà una serie di reinterpretazioni di brani altrui. Le prime due anticipazioni estratte sono Bad Religion di Frank Ocean e A Pair Of Brown Eyes dei Pogues. Qui in basso l’ascolto dei pezzi da YouTube e la tracklist del disco:

01 Bad Religion – Frank Ocean

02 Unhate – Cat Power – Chan Marshall

03 Pa Pa Power – Dead Man’s Bones

04 A Pair Of Brown Eyes – The Pogues

05 Against The Wind – Bob Seger

06 Endless Sea – Iggy Pop

07 These Days – Jackson Browne

08 It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels – Kitty Wells

09 I Had A Dream Joe – Nick Cave

10 Here Comes A Regular – The Replacements

11 I’ll Be Seeing You – Billie Holiday