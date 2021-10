Photo Credit: Mario Sorrenti

In uscita il 14 Gennaio con il nuovo album “Covers” (disco per l’appunto di cover), Chan Marshall aka Cat Power arriverà in Italia a Giugno per due date del suo tour (recupero di quelle annullate nel 2020). Ecco i dettagli degli appuntamenti:

20 GIUGNO 2022 @ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA

21 GIUGNO 2022 @ PIAZZA CASTELLO, SESTO AL REGHENA (PN)