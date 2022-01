Cate Le Bon – Remembering Me

Photo Credit: H. Hawkline

Ferma a “Reward” del 2019 (qui la nostra recensione), Cate Le Bon uscirà il 4 Febbraio su Mexican Summer con Pompeii, il suo nuovo album. Dopo Running Away (che trovate qui) e Moderation (che trovate qui), oggi per anticipare il disco è arrivato anche il video di Remembering Me. Eccolo: