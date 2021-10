Photo Credit: H. Hawkline

Ferma a “Reward” del 2019 (qui la nostra recensione), Cate Le Bon ha annunciato oggi il suo nuovo lavoro in studio, Pompeii, che uscirà il 4 Febbraio su Mexican Summer. Per anticiparlo è arrivato anche il videoclip del primo estratto Running Away, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Dirt On The Bed

02 Moderation

03 French Boys

04 Pompeii

05 Harbour

06 Running Away

07 Cry Me Old Trouble

08 Remembering Me

09 Wheel