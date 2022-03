Cave In – New Reality [VIDEO]

Cave In – New Reality

Photo Credit: Bandcamp

Quando nel 2019 usciva “Final Transmission” si era pensato che quello sarebbe stato l’ultimo disco dei Cave In, in quanto ultimo registrato insieme al bassista Caleb Scofield morto in un incidente a 39 anni. Invece la formazione di base a Boston tornerà il 20 Maggio su Relapse con Heavy Pendulum, un nuovo lavoro in studio inciso con il nuovo bassista Nate Newton. Il primo estratto è il video della traccia d’apertura New Reality, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 New Reality

02 Blood Spiller

03 Floating Skulls

04 Heavy Pendulum

05 Pendulambient

06 Careless Offering

07 Blinded By A Blaze

08 Amaranthine

09 Searchers Of Hell

10 Nightmare Eyes

11 Days Of Nothing

12 Waiting For Love

13 Reckoning

14 Wavering Angel