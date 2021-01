Chelsea Wolfe – Anhedonia [AUDIO]

Photo Credit: Rarely Unable / Nick Fancher

Ferma a proprio nome a “Birth Of Violence” del 2019 (qui la nostra recensione), Chelsea Wolfe l’anno scorso era invece uscita con “Self-Surgery”, esordio del progetto Mrs. Piss insieme a Jess Gowrie (qui la nostra recensione). Oggi la songwriter californiana ha diffuso un nuovo brano, Anhedonia, risalente alle session del disco del 2019 e realizzato in collaborazione con la compagna d’etichetta (la Sargent House) Emma Ruth Rundle. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: