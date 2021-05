Photo Credit: Robin Laananen

Arriverà su Loma Vista il 18 Giugno in digitale e il 16 Luglio in formato fisico la colonna sonora di Dark Nights: Death Metal nuova serie del colosso dei fumetti DC Comics. Tra gli artisti che hanno aderito al progetto c’è anche Chelsea Wolfe che oggi ha diffuso l’ascolto di Diana, il brano da lei realizzato per la soundtrack. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: