Photo Credit: Hamish Brown / Ruffmercy

Fermi a “No Geography” del 2019 (qui la nostra recensione), i Chemical Brothers erano tornati a farsi sentire ad Aprile con The Darkness That You Fear (che trovate qui). Oggi il duo ha diffuso invece Work Energy Principle, b-side della versione fisica del singolo di Aprile. Potete ascoltarla qui in basso da Spotify e YouTube: