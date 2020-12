Chris Cornell: ecco a sorpresa un intero album di cover

A sorpresa è arrivato oggi No One Sings Like You Anymore, un nuovo album postumo di Chris Cornell, la cui rifinitura è stata curata dalla famiglia del frontman dei Soundgarden, ovvero in prima battuta dalla moglie Vicky oltre che dai figli Toni e Christopher. Le registrazioni delle tracce risalgono al 2016, l’anno prima della scomparsa di Cornell. Potete ascoltare il disco qui in basso da Spotify:

01 Get It While You Can (Janis Joplin cover)

02 Jump Into The Fire (Harry Nilsson cover)

03 Sad Sad City (Ghostland Observatory cover)

04 Patience (Guns N’ Roses cover)

05 Nothing Compares 2 U (Prince cover)

06 Watching The Wheels (John Lennon cover)

07 You Don’t Know Nothing About Love (Carl Hall cover)

08 Showdown (Electric Light Orchestra cover)

09 To Be Treated Rite (Terry Reid cover)

010 Stay With Me Baby (Lorraine Ellison cover)