Chris Cornell: la moglie Vicky di nuovo in tribunale contro i Soundgarden

Photo Credit: chriscornell.com / Carlos Ramos

Continuano le schermaglie legali tra Vicky, moglie di Chris Cornell che si occupa dell’eredità del marito, e gli ex compagni dei Soundgarden. L’ultimo capitolo di questa triste saga vede Vicky rivolgersi al tribunale di Seattle per una valutazione equa degli interi asset dei Soundgarden. La questione nasce da offerte reciproche tra la vedova e i Soundgarden superstiti: Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd avrebbero offerto appena 278 mila dollari per rilevare i diritti sul catalogo del gruppo detenuti da Vicky, mentre la stessa s’è vista rifiutare due offerte, rispettivamente da 4 e 7 milioni di dollari ciascuno (quindi un totale di 12 e poi 21 milioni di dollari). I Soundgarden non consentono a Vicky l’accesso ai documenti contabili della band, mentre Vicky non consente loro di lavorare sulle ultime registrazioni di Chris con la band. Sarà dunque un tribunale a quantificare l’esatto valore del marchio Soundgarden, visto che in ballo ci sono anche ipotetici tour con un nuovo cantante e addirittura l’utilizzo di ologrammi e deep fake con la voce e l’immagine di Chris Cornell.