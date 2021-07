Photo Credit: Sebastian Mlynarski / Kevin J Thomson

Il 27 Agosto gli scozzesi Chvrches usciranno con Screen Violence il loro nuovo lavoro in studio. Dopo He Said She Said (che trovate qui) e How Not To Drown (che trovate qui), brano che vanta il prestigioso featuring di Robert Smith dei The Cure, la terza anticipazione estratta è Good Girls. Potete ascoltarla qui in basso da Spotify e YouTube: