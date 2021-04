Chvrches – He Said She Said

Photo Credit: Sebastian Mlynarski / Kevin J Thomson

Il loro ultimo lavoro in studio, “Love Is Dead”, risale al 2018, ma gli scozzesi Chvrches sono tornati oggi con un nuovo singolo, He Said She Said, realizzato dal trio a distanza e che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube. Nessuna notizia, invece, su un possibile, nuovo album.