Chvrches – How Not To Drown [AUDIO]

Photo Credit: Sebastian Mlynarski / Kevin J Thomson

Ad Aprile gli scozzesi Chvrches erano tornati col nuovo brano He Said She Said (che trovate qui), lasciando supporre che avessero anche un nuovo album in arrivo. Oggi è arrivato l’annuncio: Screen Violence, questo il titolo del disco, uscirà il 27 Agosto su Glassnote e conterrà anche una featuring di lusso, quello di Robert Smith dei The Cure in How Not To Drown, brano diffuso oggi in concomitanza con la notizia dell’album. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: