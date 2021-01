Photo Credit: DNA Concerti / Ian Shiver

Fermi a “The Tourist” del 2017, i Clap Your Hands Say Yeah di Alec Ounsworth usciranno il 12 Febbraio con New Fragility, il loro nuovo lavoro in studio. L’ultima anticipazione estratta dal disco è arrivata oggi ed è CYHSY, 2005, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube. Vi ricordiamo che i CYHSY saranno (si spera) in Italia a Ottobre per due date del tour a supporto del disco.