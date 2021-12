Cloakroom – A Force At Play

Photo Credit: Vin Romero

Fermi a “Time Well” del 2019, gli americani Cloakroom torneranno il 28 Gennaio su Relapse con Dissolution Wave, il loro nuovo e terzo lavoro in studio. La prima anticipazione dal disco è il video di A Force At Play, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Lost Meaning

02 Dissolution Wave

03 A Force At Play

04 Dottie Back Thrash

05 Fear Of Being Fixed

06 Lambspring

07 Doubts

08 Dissembler