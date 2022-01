Cloakroom – Fear Of Being Fixed

Photo Credit: Vin Romero

Fermi a “Time Well” del 2019, gli americani Cloakroom torneranno il 28 Gennaio su Relapse con Dissolution Wave, il loro nuovo e terzo lavoro in studio. Dopo A Force At Play (che trovate qui) e Lost Meaning (che trovate qui), il terzo estratto è il video di Fear Of Being Fixed. Eccolo qui in basso: