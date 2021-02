Photo Credit: Kat Cade

I Cloud Nothings usciranno il 26 Febbraio su Carpark con The Shadow I Remember, il loro nuovo lavoro in studio prodotto da Steve Albini. Dopo Am I Something (che trovate qui) e The Spirit Of (che trovate qui), la terza anticipazione estratta è Nothing Without You, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è un bel visualizer):