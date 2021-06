Photo Credit: Coachella / Official Logo

Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 e anche di quella di quest’anno, il Coachella, uno dei festival più famosi e in vista del mondo, ha confermato le date dell’edizione 2022, quella del ritorno in grande stile, che si terrà come sempre in due weekend consecutivi, dal 15 al 17 e dal 22 al 24 Aprile del prossimo anno. Nessuna info sui nomi che saranno protagonisti del festival, ma la prevendita dei biglietti avrà inizio già il 4 Giugno.