Photo Credit: Instagram / Cola

Formatisi a Montreal nel 2011, i canadesi Ought non sono più una band, così come hanno comunicato loro stessi in giornata. Dalle loro ceneri, però, prende il via un nuovo progetto, Cola, cui hanno aderito Tim Darcy e Ben Stidworthy degli Ought insieme al batterista di U.S. Girls Evan Cartwright. La nuova band ha anche diffuso un primo brano, Blank Curtain, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: