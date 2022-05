Cola – Degree [VIDEO]

Photo Credit: Instagram / Cola

Formatisi a Montreal nel 2011, i canadesi Ought avevano annunciato lo scorso Novembre di non essere più una band. Dalle loro ceneri, però, ha preso il via un nuovo progetto, Cola, cui hanno aderito Tim Darcy e Ben Stidworthy degli Ought insieme al batterista di U.S. Girls Evan Cartwright. I tre esordiranno il 20 maggio con Deep In View, album da cui abbiamo già ascoltato Blank Curtain (che trovate qui), So Excited (che trovate qui) e Water Table (che trovate qui), cui si è aggiunto adesso anche il video di Degree. Eccolo: