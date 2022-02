Cola – So Exicted [VIDEO]

Photo Credit: Instagram / Cola

Formatisi a Montreal nel 2011, i canadesi Ought avevano annunciato lo scorso Novembre di non essere più una band. Dalle loro ceneri, però, ha preso il via un nuovo progetto, Cola, cui hanno aderito Tim Darcy e Ben Stidworthy degli Ought insieme al batterista di U.S. Girls Evan Cartwright. La nuova band aveva anche diffuso un primo brano, Blank Curtain (che trovate qui), che oggi scopriamo essere stato la prima anticipazione da Deep In View, l’esordio del gruppo in uscita il 20 Maggio. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il video di So Excited, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Blank Curtain

02 So Excited

03 At Pace

04 Met Resistance

05 Degree

06 Water Table

07 Gossamer

08 Mint

09 Fulton Park

10 Landers