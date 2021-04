Photo Credit: Travis Shinn

Non si tratta di un album vero e proprio ma, con ben sette tracce, Fate In Seven Lessons è un EP che somiglia molto a un lavoro sulla lunga distanza. Wes Eisold aka Cold Cave lo pubblicherà l’11 Giugno su Heartworm Press, anticipato oggi dal videoclip del primo estratto Night Light. Eccolo qui in basso insieme alla tracklist dell’EP:

01 Prayer From Nowhere

02 Night Light

03 Psalm 23

04 Love Is All

05 Happy Birthday Dark Star

06 Honey Flower

07 Promised Land