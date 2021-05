Photo Credit: Travis Shinn

Wes Eisold aka Cold Cave pubblicherà l’11 Giugno su Heartworm Press Fate In Seven Lessons, un EP che con le sue sette tracce somiglia molto a un lavoro sulla lunga distanza. Dopo Night Light (che trovate qui) e Prayer From Nowhere (che trovate qui), la terza anticipazione è il video di Psalm 23. Eccolo: