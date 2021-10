Photo Credit: James Marcus Haney

In uscita domani con l’atteso nuovo album Music Of The Spheres, i Coldplay hanno annunciato oggi le date del tour mondiale che affronteranno tra Marzo e Settembre 2022 a supporto del disco. Nella tranche europea del tour non è al momento contemplato nessuno passaggio dall’Italia, mentre le altre le trovate tutte qui in basso: