Photo Credit: Atlantic Records / Dave Meyers / Pilar Zeta

Come anticipato, è arrivato oggi Higher Power, il nuovo singolo dei Coldplay presentato questa notte in anteprima dalla Stazione Spaziale Internazionale, in collegamento con l’astronauta francese Thomas Pesquet. Qui in basso il videoclip del brano, in cui Chris Martin e soci suonano per degli ologrammi alieni: