Photo Credit: Atlantic Records / Dave Meyers / Pilar Zeta

I Coldplay usciranno il 15 Ottobre su Atlantic con Music Of The Spheres, il loro nuovo album. Dopo Higher Power (che trovate qui) e gli oltre dieci minuti di Coloratura (che trovate qui), il terzo estratto è My Universe, collaborazione di Chris Martin e soci con i sudcoreani BTS. Eccola qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):